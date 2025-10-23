Benny Ibarra, Horacio Palencia, Fato... ¿y quién más? ¡Así se vivió la alfombra roja de la fiesta de la SACM!

Durante la alfombra roja de la fiesta de la SACM, Diego Schoening y Memo Méndez Guiú opinaron sobre la polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Por su parte, Horacio Palencia abrió su corazón y compartió cuál fue la última voluntad de su padre; Fato habló de la distancia entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano. Además, Viviann Baeza contó de su nuevo lanzamiento.