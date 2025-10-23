inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Benny Ibarra, Horacio Palencia, Fato... ¿y quién más? ¡Así se vivió la alfombra roja de la fiesta de la SACM!

Durante la alfombra roja de la fiesta de la SACM, desfilaron personalidades como Diego Schoening, Memo Méndez Guiú, Horacio Palencia, Fato y más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante la alfombra roja de la fiesta de la SACM, Diego Schoening y Memo Méndez Guiú opinaron sobre la polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Por su parte, Horacio Palencia abrió su corazón y compartió cuál fue la última voluntad de su padre; Fato habló de la distancia entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano. Además, Viviann Baeza contó de su nuevo lanzamiento.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×