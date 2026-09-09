Las imágenes del presunto secuestro a un menor, un asalto en Ecatepec y más; explicado Con Peras y Manzanas
Los hombres que presuntamente secuestraron a un menor, el video de un asalto en Ecatepec y otros casos alarmantes; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Las imágenes de los hombres encubiertos que bajaron de un auto para arrebatarle su hijo a una madre, el video de un asalto a una mujer en Ecatepec y la explosión de 10 alcantarillas por acumulación de gas butano en Jalisco; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.