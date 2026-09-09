¡Conquistaron la CDMX! Así fue el primer concierto de Jorge Medina y Josi Cuen ‘Juntos’ en el Coloso de Reforma

Anoche, Jorge Medina y Josi Cuen, conquistaron el Coloso de Reforma de la CDMX con su espectáculo ‘Juntos’, en la primera de ocho presentaciones que la dupla que el regional mexicano ofrecerá en dicho recinto. Cerca de diez mil almas cantaron a todo pulmón los grandes éxitos de ambos intérpretes. ¡Ojo a lo que se desató con la sorpresa de Pedro Fernández!