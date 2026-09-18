“Eres lo más hermoso de este reality”: Julio Camejo le suelta inesperado piropo a Manelyk

Julio Camejo protagonizó un momento de complicidad con Manelyk durante su guardia en La Granja VIP. Mientras Pedro Sola les preguntaba cómo les había ido en esta tarea, ambos compartieron un momento cercano que no pasó desapercibido. Julio tomó la mano de Manelyk y, entre bromas, recordó algo que ya le había dicho anteriormente: “Te dije que eres lo más hermoso de este reality”. La frase provocó un momento divertido entre los dos, mientras continuaban hablando sobre cómo vivieron la guardia. La cercanía entre Julio y Manelyk llamó la rápidamente la atención, pues el peón no dudó en lanzarle este peculiar cumplido frente a Pedro Sola.