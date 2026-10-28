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“Yo le recomiendo que se ponga a trabajar”; José Manuel Figueroa lanza contundente mensaje a Imelda Garza

José Manuel Figueroa advierte que Imelda Garza le hace daño a su propio hijo al alejarlo de su abuela, Maribel Guardia.

José Manuel Figueroa asegura que Imelda Garza le está haciendo un gran daño a su propio hijo al alejarlo de su abuela, Maribel Guardia: “Yo le recomiendo que se ponga a trabajar”; aseguró. El cantante también aprovechó nuestro lente para hablar sobre su polémica con Ninel Conde y nos compartió que las autoridades le habrían negado las medidas de protección que solicitó en su contra.

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