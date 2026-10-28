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“Hay muchas personas que tienen ganas de progresar”; Luz Elena González funda centro para personas neurodivergentes

Luz Elena González fundó junto a su hijo Santiago, de 19 años, un centro para personas neurodivergentes. Así se vivió el evento.

Luz Elena González funda un centro para personas neurodivergentes junto a su hijo Santiago, de 19 años: “Como él, hay muchas personas que tienen ganas de progresar”. El evento estuvo apadrinado por Carlos Hermosillo, quien no pudo evitar romper en llanto al dedicar unas palabras. A la inauguración también acudió nuestra querida Jimena Pérez “Choco”.

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