“Hay muchas personas que tienen ganas de progresar”; Luz Elena González funda centro para personas neurodivergentes

Luz Elena González funda un centro para personas neurodivergentes junto a su hijo Santiago, de 19 años: “Como él, hay muchas personas que tienen ganas de progresar”. El evento estuvo apadrinado por Carlos Hermosillo, quien no pudo evitar romper en llanto al dedicar unas palabras. A la inauguración también acudió nuestra querida Jimena Pérez “Choco”.