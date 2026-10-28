Venga La Alegría | Programa 28 de octubre 2026 Parte 1 | Niurka desata las críticas por no competir en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de octubre 2026, parte 1: José Manuel Figueroa alzó la voz por la presunta estrategia legal contra Maribel Guardia y dejó clara su opinión sobre Ninel Conde, Alejandra Guzmán recordó entre lágrimas a su mamá Silvia Pinal, Kim Kardashian y el reparto de Todo Vale se llevaron un tremendo susto en la CDMX, los reportes de los festejos en torno a San Judas Tadeo en el Tempo de San Hipólito, las aventuras de Lauro en Acción, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de lentejas con queso y chile poblano.

También, Bronco reveló por qué decidieron grabar el tema de “Granjo”, Vicente Fernández Jr. recordó a su papá y una pasarela con los mejores disfraces de Día de Muertos y Halloween para niñas. Además, la crisis de Natalia y la polémica que desató Niurka al no mostrar interés por competir en La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!