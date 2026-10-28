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“En un futuro la haremos bien”; Bronco habla sobre la canción que grabaron para el potrillo de La Granja VIP

Lupe Esparza habla sobre el proceso de grabación de la canción de Kevyn y Julio Camejo compusieron para el potrillo de La Granja VIP.

Lupe Esparza, de Bronco, se pronuncia sobre el proceso de grabación de la canción que compusieron Kevyn y Julio Camejo para el potrillo de La Granja VIP. Si bien el artista reveló que no está grabada como tal, aseguró que “en un futuro lo haremos bien”. Bronco emprenderá una nueva gira tras 47 años de trayectoria.

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