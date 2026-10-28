Venga La Alegría | Programa 28 de octubre 2026 Parte 2 | Flor Rubio desmiente los rumores de la muerte de Laura Bozzo, el pleito entre Niurka e Ivonne en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de octubre 2026, parte 2: Luz Elena inauguró Talent Workshop, Aleida Núñez habló de la crisis de salud que ha enfrentado su mamá, el director y parte del reparto de Ciudad de Muertos revelaron detalles rumbo al estreno de la película, el reportaje de Tabata Jalil, las alertas por la comida envenenada en el Parque España, el ‘cuidadómetro’ y las confesiones de El Club de los Corazones Rotos.

También, la razón de la confusión entre Judas Iscariote y San Judas Tadeo, Flor Rubio desmintió la muerte de Laura Bozzo, repasamos los mejor del Exatlón, la controversial historia de Areli y el maestro de kickboxing que enviaba mansajes inapropiados y recibimos al show Cantares de México. Además, jugamos Sin Palabras y todo lo que ocurrió en el fuerte pleito entre Ivonne y Niurka luego de que la actriz cubana apagara la vela del altar de Ivonne en La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!