¿Cómo sobrevivir a los haters del Internet? Los expertos en realities nos explican

Ismael Zhu y Rey Grupero, han estado en diversos realities del entretenimiento y nos cuenta cómo lidiar con la inseguridad que pueden generar los haters en internet.

“Son muy hirientes": Rey Grupero piensa que ha sido una de las primeras celebridades que ha sufrido ataques por medio de las redes sociales, tras su participación en diversos realities. Ismael Zhu, formó parte de MasterChef y también ha lidiado con haters que le han hecho sentir algunas inseguridades.

