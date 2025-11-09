Jawy Méndez critica las tácticas de Alfredo Adame en La Granja VIP: “Jamás haría eso”

Jawy Méndez se sinceró en medio del relax de este sábado en La Granja VIP y consideró que lo que hizo Alfredo Adame con "El Patrón" en la Asamblea del pasado miércoles 05 de noviembre fue simplemente inaceptable... ¡reveló que él también tiene información comprometedora de Eleazar Gómez pero simplemente no hará lo mismo!

¿Qué dijo Jawy Méndez de la estrategia de Alfredo Adame en La Granja VIP?

Durante una charla con Fabiola Campomanes en la sala de La Granja VIP, Jawy Méndez aceptó que sí tuvo un roce intenso con Eleazar Gómez porque lo traicionó ; sin embargo, su encontronazo no llegó a los extremos que alcanzó la discusión de Alfredo Adame con "El Patrón" porque él no juega así.

"Yo tengo información, y no sólo eso, tengo todo para c4g4rl0 pero no lo voy a hacer, yo no juego así, da la casualidad de que si de alguien tengo información acá es de él, pero ni de cerca me voy a atrever a dar información nada", explicó el granjero.

"Claro que sé miles de cosas y todo es verdad, que yo no quiera jugar como Adame lo hizo es muy diferente", declaró Méndez, quien por cierto se lamentó haber salido nominado hasta el viernes porque según él eso lo deja en desventaja.

"Eso es lo peor que te puede pasar, caer el viernes porque uno, no se entera la gente; dos, hay poquito tiempo y tres: de los que se enteran, a lo mucho una tercera parte vota, no te dio tiempo de 'aceitar' el fandom", explicó.

Como ves, la experiencia de Jawy Méndez en realities es muy valiosa, pero también puede jugarle en su contra al imaginarse este tipo de escenarios: ¿logrará permanecer una semana más en La Granja VIP?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

