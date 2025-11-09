¿Alfredo Adame se enojó porque lo imitaron en La Granja VIP? Las PISTAS que intrigaron a Kike Mayagoitia

Kike Mayagoitia se lució la noche de este sábado en La Granja VIP con la divertida dinámica de imitaciones en la que todos participaron: ¡al conductor de Venga la Alegría le tocó interpretar a Alfredo Adame, pero al parecer al "Golden boy" no le agradó mucho que se metieran con su "Show de Freddy"!

¿Por qué Kike Mayagoitia piensa que Alfredo Adame se molestó con él en La Granja VIP?

Luego de la dinámica de imitaciones que puso a prueba el talento de cada uno de los granjeros para la actuación, Kike Mayagoitia y "El Patrón" sostuvieron una charla en la cocina en la que salió a relucir una intrigante teoría sobre Alfredo Adame.

"Creo que sí se lo tomó como a medio a pecho el Freddy (la imitación), me dijo: 'Yo ese show lo hice para que todos brillaran', pero yo estaba jugando, no fue para ch1ng4rl0", declaró Kike.

"El Patrón", por otro lado , apoyó las observaciones de su compañero al tiempo que consideró que, en efecto, ¡Alfredo Adame montó el "Show de Freddy" para lucirse, por lo que no debería enojarse!

"Sí se apagó... se apagó, desde que estabas haciendo la caracterización se quedó bien serio (…) la actividad fue para todos, para hacerlo de una forma amena, cómica, de hecho para eso lo sacó (el show), para brillar por encima de nosotros", explicó Alberto del Río.

Si Alfredo Adame se molestó de verdad o no, tal vez nunca lleguemos a saberlo realmente, sobre todo porque el "Golden boy" se mostró dispuesto a conquistar a todos con su imitación de Teo... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: