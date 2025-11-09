¡Todo por comida! Así fue la divertida dinámica de imitaciones que llenó de risas a La Granja VIP

La noche de este sábado el popular "Show de Freddy" en La Granja VIP quedó pospuesto de nueva cuenta debido a que los granjeros participaron en una extraordinaria dinámica de imitaciones que tuvo un doble propósito: fomentar la convivencia y obtener un aumento en su presupuesto semanal ... ¿lo lograrán?

¿Cómo fue la noche de imitaciones que llenó de diversión La Granja VIP?

Desde la tarde de este sábado 08 de noviembre del 2025, las celebridades pusieron manos a la obra para participar en la dinámica de imitaciones con la que posiblemente consigan un aumento en el presupuesto del 80 por ciento... ¡y vaya que le echaron muchas ganas con las caracterizaciones, pues hasta le pidieron ropa prestada a sus compañeros!

La indumentaria sólo fue una parte de los disfraces de cada celebridad, pues incluso se metieron al tocador para maquillarse y, de esta forma, convencer más al público: ¡la hora de la verdad llegó en punto de las 08:00 de la noche, cuando todos se reunieron en la sala para arrancar con las imitaciones!

El rebuznido de un burro fue la señal para que cada concursante pasara al centro: primero fue el turno de La Bea, quien con todo y "botty" hizo una imitación de Lis Vega que demostró que esa actividad sería pura diversión.

Después le tocó el turno a Eleazar Gómez, quien demostró que estudió muy bien cada movimiento de Jawy Méndez para imitarlo; Lis Vega, por otra parte, se vio muy convincente con su imitación de Lola Cortés... ¡Fabiola Campomanes imitó a Manola Díez con todo y polémica del café , y vaya que le atinó a la personalidad de la actriz!

Uno de los momentos más locos de la noche llegó cuando Kike Mayagoitia imitó a Alfredo Adame con todo y mentadas de madre, mientras que Kim Shantal aprovechó la polémica de asignación de camas para ponerse en la piel de Fabiola Campomanes... ¡el "Golden boy", por otro lado, imitó a Teo de forma convincente!

Lola Cortés interpretando a Kim Shantal, "El Patrón" como Sergio Mayer Mori, Teo como "El Patrón" y Sergio Mayer Mori como Kike Mayagoitia con todo y pesas cerraron esta dinámica con broche de oro... ¡aún no sabemos si el presupuesto semanal subirá un 80%, pero de que hubo risas las hubo!

Luego de la dinámica de imitaciones, las celebridades se fueron a la cocina directo a cenar para después acostarse a dormir, y es que este domingo estará lleno de trabajo y emociones para todos con la Gala de Eliminación: ¡no te la pierdas a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO!

UNO a UNO: ¿Quién imitó a quién en La Granja VIP?

Esta es la lista completa de granjeros con todo y el compañero que les tocó imitar... ¡todos lo hicieron de lujo!

LA BEA IMITÓ A LIS VEGA

ELEAZAR GÓMEZ IMITÓ A JAWY MÉNDEZ

LIS VEGA IMITÓ A LOLA CORTÉS

FABIOLA CAMPOMANES IMITÓ A MANOLA DÍEZ

KIKE MAYAGOITIA IMITÓ A ALFREDO ADAME

ALFREDO ADAME IMITÓ A TEO

MANOLA DÍEZ IMITÓ A LA BEA

JAWY MÉNDEZ IMITÓ A ELEAZAR GÓMEZ

KIM SHANTAL IMITÓ A FABIOLA CAMPOMANES

LOLA CORTÉS IMITÓ A KIM SHANTAL

"EL PATRÓN" IMITÓ A SERGIO MAYER MORI

SERGIO MAYER MORI IMITÓ A KIKE MAYAGOITIA

TEO IMITÓ A "EL PATRÓN"

