Venga la Alegría: José Ángel Bichir habla de salud mental y Ricardo Montaner disfruta ser abuelo

En esta primera parte de Venga la Alegría, José Ángel Bichir comparte detalles de su proceso de salud mental, mientras Ricardo Montaner revela cómo disfruta su etapa como abuelo. También podrás encontrar una deliciosa receta de pollo asado con mole de albahaca, los mejores challenges entre hombres y mujeres, y diseños espectaculares de vestidos para XV años en Ponte Bonita.