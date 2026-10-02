Mario Bautista prepara nueva música y revela cuándo volverá al ring
El cantante dejó claro que seguirá enfocado en la música, aunque también mantiene pendiente una revancha sobre el cuadrilátero.
Mario Bautista adelantó que prepara música nueva y una posible colaboración con su prima Fey. Además, opinó sobre las declaraciones de Aleks Syntek contra el reguetón y aseguró que cada persona es libre de expresar lo que piensa. El cantante también reveló que planea volver al boxeo a finales del próximo año.