¡Exclusiva! Laura Zapata revelo el verdadero motivo por el qué no puede ver ni en pintura a Yolanda Andrade

En exclusiva, Laura Zapata rompió el silencio sobre la razón por la cual no puede ver ni en pintura a Yolanda Andrade y aseguró que le dolió la falta de respaldo de su hermana en aquella bochornosa situación. Y, tras la polémica que generaron sus declaraciones sobre Sasha Sokol y Luis de Llano, Laura Zapata restó importancia a las críticas que ha recibido en redes sociales y se pronunció sobre la sentencia que recibieron los secuestradores de Irán Castillo en 2015.