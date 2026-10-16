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¡Exclusiva! Laura Zapata revelo el verdadero motivo por el qué no puede ver ni en pintura a Yolanda Andrade

Además de revelar el episodio que la enemistó con Yolanda Andrade, Laura Zapata reaccionó a las críticas por sus comentarios sobre Sasha Sokol y Luis de Llano.

En exclusiva, Laura Zapata rompió el silencio sobre la razón por la cual no puede ver ni en pintura a Yolanda Andrade y aseguró que le dolió la falta de respaldo de su hermana en aquella bochornosa situación. Y, tras la polémica que generaron sus declaraciones sobre Sasha Sokol y Luis de Llano, Laura Zapata restó importancia a las críticas que ha recibido en redes sociales y se pronunció sobre la sentencia que recibieron los secuestradores de Irán Castillo en 2015.

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