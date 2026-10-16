¿Laura Bozzo se atiende en un hospital público por problemas de dinero? ¡Así reaccionó Alfredo Adame!

Tras la sorpresiva hospitalización de Laura Bozzo, Alfredo Adame le mostró su apoyo a la conductora. Y es que, tras dejar atrás sus diferencias, ambos forjaron una amistad que dio pie a rumores de un posible romance. Por otro lado el ‘Golden Boy’ reaccionó y fijó su postura sobre una presunta crisis económica de Laura Bozzo.