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¿Laura Bozzo se atiende en un hospital público por problemas de dinero? ¡Así reaccionó Alfredo Adame!

Tras reaccionar a los rumores sobre la crisis económica que habría obligado a Laura Bozzo a atenderse en un hospital público, Alfredo Adame le mostró su apoyo.

Tras la sorpresiva hospitalización de Laura Bozzo, Alfredo Adame le mostró su apoyo a la conductora. Y es que, tras dejar atrás sus diferencias, ambos forjaron una amistad que dio pie a rumores de un posible romance. Por otro lado el ‘Golden Boy’ reaccionó y fijó su postura sobre una presunta crisis económica de Laura Bozzo.

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