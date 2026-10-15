¿Cuándo empiezan los principales problemas de cadera y cómo detectarlos? ¡Esto dicen los expertos!

¿Cuáles son los dos grande problemas al rededor de la cadera? ¿Desde qué edad comienzan los padecimientos de cadera? Es sabido que los problemas de cadera afectan a muchas personas y por ello, el Dr. Luis Justino Fernández nos acompañó en Tocho Morocho para resolver todas las dudas sobre los problemas de cadera: principales señales, síntomas, cómo se delimita anatómicamente la cadera y más. ¡Toma nota y comparte!