Venga La Alegría | Programa 15 de octubre 2026 Parte 2 | Carlos Rivera anuncia una pausa en su carrera por temas de salud y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de octubre 2026, parte 2: Carlos Rivera anuncia que hará una pausa en su carrera por temas de salud, revelan detalles del álbum homenaje a Paquita la del Barrio y la buena obra de A Quien Corresponda. También, la fuerte discusión de Fernando y Kunno en La Granja VIP Segunda Temporada. Además, jugamos Trivia Espectacular, El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!