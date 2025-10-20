inklusion logo Sitio accesible
"¡Déjenme en paz a mi ‘Beli’!”, Laura Flores reacciona a la polémica de Belinda y Lupillo Rivera

Laura Flores, quien años atrás trabajó al lado de Belinda, reaccionó por la reciente polémica que protagoniza la cantante de pop con Lupillo Rivera. Aquí los detalles.

Laura Flores, quien años atrás trabajó al lado de Belinda, fue cuestionada por la reciente polémica que protagoniza la cantante de pop con Lupillo Rivera. Además de dejar clara su postura, habló de cómo ha superado procesos como la tristeza y la depresión.

