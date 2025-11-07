¿Compraría el libro de Camila Sodi? Laura Zapata responde a detalle

Tras la salida a la venta del libro de Camila Sodi ‘El pequeño libro del duelo’, donde trata el tema de la pérdida de su mamá, Ernestina Sodi, Laura Zapata reveló si tiene planes de comprar la publicación. Además, la consagrada actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de publicar un libro donde cuente a detalle las historias que ha vivido con sus hermanas. Así respondió Laura Zapata.