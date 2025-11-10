"¡Me revuelve el estómago!”, Laura Zapata reacciona a los audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal

Luego de que se filtraran audios donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido malos tratos en sus últimos días, Laura Zapata reaccionó con sentimientos encontrados, pues le rememoró los polémicos episodios que habría sufrido su abuelita antes de morir en un asilo. Además, advirtió que seguirá buscando justicia para su abuelita.