"¡Me revuelve el estómago!”, Laura Zapata reacciona a los audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal
Luego de que se filtraran audios donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido maltrato, Laura Zapata reaccionó con sentimientos encontrados. Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de que se filtraran audios donde supuestamente Silvia Pinal habría sufrido malos tratos en sus últimos días, Laura Zapata reaccionó con sentimientos encontrados, pues le rememoró los polémicos episodios que habría sufrido su abuelita antes de morir en un asilo. Además, advirtió que seguirá buscando justicia para su abuelita.
