¿Se vendió la finca de Andrés García ‘El Paraíso’? Leonardo García y Roberto Palazuelos aclaran los rumores
Ante los rumores de venta de ‘El Paraíso’, la finca de Andrés García, su hijo Leonardo reaccionó ante los cuestionamientos y Roberto Palazuelos explicó la situación.
Ante los rumores de venta de ‘El Paraíso’, la finca de Andrés García, su hijo Leonardo reaccionó ante los cuestionamientos. Sin embargo, fue Roberto Palazuelos el que explicó la situación de la propiedad que habría sufrido daños tras los huracanes. ¿Cuál es la situación del inmueble? Así lo explico ‘El Diamante Negro’.
