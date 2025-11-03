inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Es muy flojo y no ayuda!”, Leslie Gallardo reacciona a la eliminación de Omahi de La Granja VIP

Leslie Gallardo habló de Omahi y, sin filtros, descalificó sus actitudes en La Granja VIP. ¿Quiénes son sus ‘gallos’? ¡Ojo a lo que dijo de Sergio Mayer Mori!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras convertirse en el tercer eliminado de La Granja VIP, Leslie Gallardo habló de Omahi y, sin filtros, descalificó sus actitudes dentro del reality. Además, dejó claro quiénes son sus tres favoritos para ganar La Granja VIP y... ¡ojo a lo que habló de Sergio Mayer Mori!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×