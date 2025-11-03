"¡Es muy flojo y no ayuda!”, Leslie Gallardo reacciona a la eliminación de Omahi de La Granja VIP
Leslie Gallardo habló de Omahi y, sin filtros, descalificó sus actitudes en La Granja VIP. ¿Quiénes son sus ‘gallos’? ¡Ojo a lo que dijo de Sergio Mayer Mori!
TV Azteca
Tras convertirse en el tercer eliminado de La Granja VIP, Leslie Gallardo habló de Omahi y, sin filtros, descalificó sus actitudes dentro del reality. Además, dejó claro quiénes son sus tres favoritos para ganar La Granja VIP y... ¡ojo a lo que habló de Sergio Mayer Mori!
