inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Juan Gabriel es nuestro!”, Lisset aclara si el musical ‘Ni tú ni yo’ sigue en pie

Tras los señalamientos de Iván Aguilera sobre los derechos de autor de las canciones de Juan Gabriel, Lisset aclara si el musical ‘Ni tú ni yo’ sigue en pie.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Con las puertas cerradas de varios recintos y los señalamientos de Iván Aguilera sobre los derechos de autor de las canciones de Juan Gabriel, Lisset aclara si el musical ‘Ni tú ni yo’ sigue en pie. Además, hizo un claro llamado al hijo del ‘Divo de Juárez’.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×