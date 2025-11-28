De la jaula al juzgado: Sinead Kavanagh “Paleadora de MMA": Manda a agentes aeroportuarios al hospital en Esapaña

En la última hora se ha vuelto tendencia la peleadora irlandesa de artes marciales mixtas Sinead Kavanagh, quien se volvió viral tras protagonizar un violento altercado mientras se encontraba a bordo de un vuelo que saldría de Gran Canaria, España, con destino a Dublín.

De acuerdo con lo que se ha revelado, la atleta de 39 años comenzó a comportarse de manera extrañas y agresivas justo antes de que el vuelo comenzará, lo que obligó al equipo de abordo a detener las operaciones y solicitar ayuda de las fuerzas de seguridad. Los guardias de seguridad al intentar controlar a la peleadora recibieron varias lesiones pues Kavanagh se resistió con fuerza, incluso provocando que tuvieran que ser hospitalizados.

¿Qué pasó con Kavanagh la peleadora de MMA durante el vuelo?

Las declaraciones apuntan a que la situación escaló aún más cuando un supuesto amigo de la peleadora intervino generando un mayor caos y preocupación entre los pasajeros. Tuvieron que pasar varios minutos para que los agentes lograran inmovilizar a la peleadora, para posteriormente ponerla en custodia.

¿Qué ha dicho la comunidad sobre el tema?

Fue en redes sociales donde La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), señalo la falta de equipo adecuado para enfrentar este tipo de situaciones, señalando que los agentes no contaban con algún instrumento de fuerza no letal, o medio de transporte adecuado para el traslado de los involucrados, calificando el hecho como una “vergüenza”.

Las autoridades señalaron que la atleta fue puesta a disposición del juzgado de guardia en Telde, donde se determinó que sería puesta en libertad provisional, aunque continuaría bajo investigación por

Kavanagh fue puesta a disposición del juzgado de guardia en Telde, donde se determinó dejarla en libertad provisional, aunque continuará bajo investigación por lesiones y atentado contra la autoridad. Cabe señalar que la peleadora hasta el momento no ha dado declaraciones públicas sobre el hecho.

