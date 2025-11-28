Elektra: 3 colchones baratos que están en oferta esta semana y el precio es buenísimo
2 de los colchones son marca Spring Air y uno más de America Imperial. Mira la oferta de Black Friday 2025 aquí.
Hay 3 colchones baratos en Elektra con rebajas imperdibles por el Black Friday 2025. La tienda puso en remate dos de la marca Spring Air y uno más de America Imperial. Si estás buscando una opción para dormir más cómodo, entonces sigue leyendo.
¿Cuáles son los 3 colchones que Elektra tiene en oferta por el Black Friday 2025? Este es el precio
- Colchón King Size Spring Air Supreme: Tiene un nivel de firmeza medio, una colchoneta Euro Pillow para agregar mayor confort y cuenta con un diseño ortopédico para personas que lo necesitan. No inclye box, pero está a mitad de precio. Además, se puede comprar a 12 meses sin intereses y con Préstamo Elektra en 102 semanas de $87 pesos.
PRECIO: $5,999 pesos.
- Colchón Matrimonial Spring Air Supreme: Tiene un nivel de firmeza medio, incluye colchoneta Euro Pillow para darle mayor confort a la hora del descanso. Cuenta con un diseño ortopédico para personas que lo necesidad. Tampoco incluye box, pero su descuento hoy es de $4,800 pesos, con opción de pago a 12 meses sin intereses o 102 semanas de $59 pesos en Préstamo Elektra.
PRECIO: $4,099 pesos.
- Colchón Matrimonial América Imperial: Tiene un nivel de firmeza medio, incluye colchoneta Pillow Top para un mayor confort y también es ortopédico con mayor comodidad. Esta a mitad de precio y se puede comprar a 12 meses sin intereses, o con el Préstamo Elektra a solo $51 pesos por 102 semanas.
PRECIO: 3,599 pesos.
¿Cómo elegir un buen colchón para descansar?
Elegir un buen colchón para descansar puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente si estás pensando en aprovechar la temporada de ofertas. Por eso, para saber cuál te conviene más, es importante conocer tus propias necesidades. Así lo indica la Johns Hopkins Medicine.
Lo que es cierto, es que es indispensable conocer cuándo es momento de cambiarlo, sobre todo si tienes dolores y molestías al dormir en él. Para ello, necesitas, probarlo físicamente y tomarte tu tiempo en averiguar si es cómodo para tu cuerpo.