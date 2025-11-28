¡LE ROBARON TODO! Trabajadora sustrae caja fuerte de famosa influencer mexicana ¡en su propia casa!

La influencer Marlene Ont, quien hace contenido de comedia, fue víctima de robo en su propia casa. La empleada de limpieza que trabajaba con ella y le ayudaba con labores del hogar sustrajo la caja fuerte de la influencer, misma que contenía todos los ahorros que ella y su pareja tenían guardados.

¿Qué dijo Marlene Ont sobre el robo?

La influencer con más de dos millones de seguidores en TikTok subió a sus historias de instagram una fotografía en donde se observaban policías junto a un texto que decía “La señora de limpieza nos robó (entre todo la caja fuerte donde tenemos todo el efectivo)”. Posterior a eso adjuntó un video en donde se ve a la responsable del delito salir del departamento con una bolsa, misma en la que llevaba la caja fuerte. De igual forma compartió una imagen de la mujer porque para ella es muy importante que su rostro se difunda.

Por otro lado, también dejó ver que estuvo en La Fiscalía General de Justicia de La Ciudad de México, Institución en donde realizó su demanda. Así mismo subió algunos videos hablando sobre el tema en donde dijo que ella y su esposo se encontraban bien, y que a pesar de que el robo era solo por cosas materiales no dejaba de sentirse mal. Expresó que algunas personas la cuestionaron por tener dinero en efectivo a lo que respondió que ese dinero era resultado de los ahorros que su esposo Diego y ella tenían destinados para el postparto.

También confirmó que hará un video para que otras personas no caigan en la misma situación con esa persona, mujer que era nueva trabajadora y a la cual le pidió documentación previa para poder contratarla, pero que al hacer la investigación descubrió que todos los papeles eran falsos.

¿Dónde estaba Marlene Ont cuando sucedió el robo?

La influencer no se encontraba en su departamento cuando los hechos ocurrieron , había salido a realizar unos pagos. Sin embargo, dijo que su sospecha es que ya todo estaba planeado, y que probablemente el propósito de la trabajadora era sustraer aún más cosas.

Yo supongo que como que ya venía un poco planeado. La verdad es que siento que como que se corrió con suerte porque yo creo que la intención era en realidad entrar como al departamento como a robar

Marlene, quién hace poco se encontraba felíz festejando el baby shower de su bebé Bastian, expresó que fue bueno que ella no estuviera en el momento del robo ya que una emoción fuerte hubiera sido fuerte y perjudicial.

Desafortunadamente este tipo de hechos son comunes entre influencers, actores y figuras públicas en general. Por ejemplo, hace algunas semanas la influencer Renata Haro compartió que la persona que trabajaba con ella en su casa sustrajo objetos de su hogar.