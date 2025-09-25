inklusion logo Sitio accesible
Litzy reacciona a que habrían agarrado a los secuestradores de Zahie Téllez

Venga La Alegría
TV Azteca

Tras el doloroso episodio del secuestro que sufrió Zahie Téllez, Litzy reaccionó a la noticia de que habrían agarrado a los agresores de su amiga chef. Entre otras cosas, también habló de los preparativos de su boda con el chef Poncho Cadena.

