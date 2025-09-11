¡Crece la rivalidad en el Exatlón Draft! Esto fue lo más destacado del 10 de septiembre 2025
TV Azteca
Mientras crece la rivalidad en el Exatlón Draft, Alex recibe buenas noticias y se confirma que se mantendrá en la competición. Además Marysol Cortés les dedicó sinceras palabras a los blancos. ¡No te pierdas lo mejor del Exatlón Draft del 10 de septiembre 2025!
