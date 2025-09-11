inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Crece la rivalidad en el Exatlón Draft! Esto fue lo más destacado del 10 de septiembre 2025

Mientras crece la rivalidad en el Exatlón Draft, Alex recibe buenas noticias y se confirma que se mantendrá en la competición. ¡No te pierdas lo mejor del Exatlón Draft del 10 de septiembre 2025!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras crece la rivalidad en el Exatlón Draft, Alex recibe buenas noticias y se confirma que se mantendrá en la competición. Además Marysol Cortés les dedicó sinceras palabras a los blancos. ¡No te pierdas lo mejor del Exatlón Draft del 10 de septiembre 2025!

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×