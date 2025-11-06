inklusion logo Sitio accesible
“Asumo lo que es mío”, Ludwika Paleta se deslinda del tema de la presunta secta sexual

Tras ser relacionada con una presunta secta sexual donde su esposo supuestamente estaría implicado, Ludwika Paleta alzó la voz para deslindarse. Así lo aclaró.

Durante la alfombra roja de la película ‘Después’ y luego de ser relacionada con una presunta secta sexual donde su esposo supuestamente estaría implicado, Ludwika Paleta alzó la voz para deslindarse. Además, habló del presente de su vida amorosa.

