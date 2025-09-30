inklusion logo Sitio accesible
¿Quién se va? Luis Fernando Peña, Daniela Parra y el padre José de Jesús Aguilar, reaccionaron a sus nominaciones en La Academia VLA

En la recta final de La Academia VLA, Luis Fernando Peña, Daniela Parra y el padre José de Jesús Aguilar, reaccionaron a sus nominaciones. ¡Ojo a los pronósticos para ganador!

En la recta final de La Academia VLA, Luis Fernando Peña, Daniela Parra y el padre José de Jesús Aguilar, reaccionaron a sus nominaciones. Además, el resto de los participantes dieron sus impresiones y compartieron sus pronósticos sobre quién podría coronarse en el reality de canto.

