¿Quién se va? Luis Fernando Peña, Daniela Parra y el padre José de Jesús Aguilar, reaccionaron a sus nominaciones en La Academia VLA
TV Azteca
En la recta final de La Academia VLA, Luis Fernando Peña, Daniela Parra y el padre José de Jesús Aguilar, reaccionaron a sus nominaciones. Además, el resto de los participantes dieron sus impresiones y compartieron sus pronósticos sobre quién podría coronarse en el reality de canto.
