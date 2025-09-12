inklusion logo Sitio accesible
¡El barrio lo respalda! Luis Fernando Peña debutó en La Academia VLA con “Amor Amor”

Luis Fernando Peña debutó con “Amor Amor” en La Academia VLA y Nadia fue la encargada de darle su primera retroalimentación en el reality de canto más importante de México.

Después de que Luis Fernando Peña fuera presentado en La Academia VLA y luego de escuchar inspiradoras palabras, el reconocido actor interpretó “Amor Amor”, un exigente tema que inmortalizara ‘El Príncipe de la Canción’. Nadia fue la encargada de darle su primera retroalimentación en el reality de canto más importante de México.

