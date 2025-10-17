¡Lupillo Rivera contrataca a Belinda! Así lo explicarían los abogados del cantante
Los abogados de Lupillo Rivera explicarán cuál será su reacción legal ante Belinda, quien se sintió ofendida tras lo que ventiló el cantante de regional.
TV Azteca
Luego de que Lupillo Rivera decidiera ventilar situaciones íntimas que supuestamente habría vivido con Belinda, la cantante de pop habría tomado acciones legales por violencia digital y mediática. Ahora, los abogados de Lupillo Rivera ofrecerán una conferencia de prensa para explicar cuál será su reacción legal ente Belinda.
Galerías y Notas Azteca UNO