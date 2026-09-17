¿Estrenando romance? ¡Sorprenden a Lupillo Rivera con una joven misteriosa en el aeropuerto!
Lupillo Rivera, quien recientemente habría terminado su compromiso con Taina Pimentel, fue captado en el aeropuerto con una misteriosa joven. Aquí las imágenes.
Lupillo Rivera fue captado en el aeropuerto y le cuestionaron sobre su reciente ruptura con Taina Pimentel, con quien estaba comprometido. Esta fue la reacción del cantante de regional mexicano, quien al parecer, tendría un nuevo amor. ¡Ojo a la misteriosa joven que acompañaba a Lupillo Rivera!