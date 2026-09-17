"¡Esas heridas se quedan para siempre!”, Ninel Conde advierte que ya tomó acciones legales contra José Manuel Figueroa
Ninel Conde aseguró que su equipo legal habría tomado acciones legales contra José Manuel Figueroa por supuesta violencia y explicó por qué tardó en hablar.
Luego de que José Manuel Figueroa se defendiera de los señalamientos de Ninel Conde de supuesta violencia durante su romance, el ‘Bombón Asesino’ aseguró que su equipo legal ya actuó y obtuvo una respuesta de las autoridades. Además de asegurar que no entrará en ‘dimes y diretes’ con José Manuel Figueroa, Ninel Conde reveló por qué no denunció hace 25 años.