¡Así fue el último ‘rugido’! Lupita D’Alessio se despide de los escenarios

Lupita D’Alessio se despidió de los escenarios en Guadalajara y reafirmó que no hay vuelta atrás sobre su decisión. Fiel a su estilo, ‘La Leona Dormida’ ventiló las fallas de audio que sufrió durante su show y para deleite de sus fans, compartió el escenario una vez más con su hijo Ernesto, quien aseguró que Lupita D’Alessio se dedicará a ser abuela.