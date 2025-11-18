inklusion logo Sitio accesible
¡Así fue el último ‘rugido’! Lupita D’Alessio se despide de los escenarios

Lupita D’Alessio se despidió de los escenarios en Guadalajara, donde compartió con su hijo Ernesto, y reafirmó que no hay vuelta atrás sobre su decisión.

Lupita D’Alessio se despidió de los escenarios en Guadalajara y reafirmó que no hay vuelta atrás sobre su decisión. Fiel a su estilo, ‘La Leona Dormida’ ventiló las fallas de audio que sufrió durante su show y para deleite de sus fans, compartió el escenario una vez más con su hijo Ernesto, quien aseguró que Lupita D’Alessio se dedicará a ser abuela.

