¡Descubre la presentación de Los Destrampados en la tercera semana de ‘Quiero Cantar’! Checa los ensayos y calificación de los jueces.

Lyn May es una de las nuevas integrantes de Quiero Cantar, y con su primer tema no le fue muy bien con los jueces, sin embargo, dejó claro que ¡las calificaciones no le importan!