inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Eligieron bando? Los Magneto se pronunciaron sobre el conflicto de JNS, los Borovoy y los Sirvent

Después de que Toño de Magneto compartiera cómo apoya a su exnovia Regina en su lucha contra el cáncer, los de Magneto comentaron sobre el caso de JNS.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Después de que Toño de Magneto compartiera cómo apoya a su exnovia Regina en su lucha contra el cáncer, los integrantes de Magneto comentaron sobre el caso de JNS, los Borovoy y los Sirvent. Además, compartieron cuál es su secreto para seguir juntos después de tantos años.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×