¡Por cigarro, vino y hasta agua! ¿Por qué aparecen manchas en los dientes? El Dr. Hernández Guerreiro despejó las dudas y compartió valiosos tips

Las manchas en los dientes suelen afectar el autoestima de quien las tiene. El Dr. Javier Hernández Guerreiro nos visitó para explicar por qué aparecen las manchas.

