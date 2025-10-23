inklusion logo Sitio accesible
¡La dejaron ‘vestida y alborotada’! Mariana Ochoa habría sido ‘plantada’ por Ari Borovoy

Mariana Ochoa habría aceptado a cantar con Ari Borovoy en un evento de compositores, pero al final se quedó ‘vestida y alborotada’. Aquí los detalles.

TV Azteca

Mariana Ochoa habría aceptado a cantar junto a Ari Borovoy en un evento de compositores, pero al final se quedó ‘vestida y alborotada’. ¿Estaría preparada de encontrarse con Ari frente a frente? Al respecto, Mariana Ochoa responde y comparte los detalles de lo que sucedió.

