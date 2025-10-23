¡La dejaron ‘vestida y alborotada’! Mariana Ochoa habría sido ‘plantada’ por Ari Borovoy
Mariana Ochoa habría aceptado a cantar con Ari Borovoy en un evento de compositores, pero al final se quedó ‘vestida y alborotada’. Aquí los detalles.
TV Azteca
Mariana Ochoa habría aceptado a cantar junto a Ari Borovoy en un evento de compositores, pero al final se quedó ‘vestida y alborotada’. ¿Estaría preparada de encontrarse con Ari frente a frente? Al respecto, Mariana Ochoa responde y comparte los detalles de lo que sucedió.
Galerías y Notas Azteca UNO