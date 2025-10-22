¿Sentida? Mariana Ochoa reacciona al reencuentro de OV7 y lanza mensaje a Cazzu
TV Azteca
Luego de que se anunciara un nuevo reencuentro de OV7 para aparecer en el 90’s Pop Tour, Mariana Ochoa rompió el silencio y les envió un certero mensaje. Además lanzó un ‘guiño’ a Cazzu para invitarla a componer, a propósito de “La Pensión” y lo que ambas estarían viviendo. Aquí los detalles.
