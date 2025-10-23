inklusion logo Sitio accesible
“Siempre me dijo que se iba a morir a los 65 años”, Mariana Robles revela que conserva una nota de voz de Nicandro Díaz

Mariana Robles asegura que conserva lindos recuerdos de Nicandro Díaz, como una enternecedora nota de voz del productor. Además, reveló que desde la muerte del productor, éste se le ha manifestado de varias formas. Aquí los detalles.

