“Somos un buen matrimonio”, Mariana Seoane salió en defensa de la prensa tras la polémica con Susana Zabaleta y su novio
En medio de la polémica entre Susana Zabaleta, su novio y la prensa, Mariana Seoane defendió a los medios y detalló cómo ha sido su relación con los reporteros.
En medio de la polémica entre Susana Zabaleta, su novio y la prensa, Mariana Seoane defendió a los medios y detalló cómo ha sido su relación con los reporteros. También aprovechó el momento para pronunciarse sobre los rumores de depresión de Pablo Montero por bajas ventas.
