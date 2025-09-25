inklusion logo Sitio accesible
“Somos un buen matrimonio”, Mariana Seoane salió en defensa de la prensa tras la polémica con Susana Zabaleta y su novio

En medio de la polémica entre Susana Zabaleta, su novio y la prensa, Mariana Seoane defendió a los medios y detalló cómo ha sido su relación con los reporteros.

TV Azteca

En medio de la polémica entre Susana Zabaleta, su novio y la prensa, Mariana Seoane defendió a los medios y detalló cómo ha sido su relación con los reporteros. También aprovechó el momento para pronunciarse sobre los rumores de depresión de Pablo Montero por bajas ventas.

