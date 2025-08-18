“Me parece muy injusto lo que le ha pasado a Ángela... no se lo merece”, Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar
Tras recordar un cumpleaños más de Flor Silvestre, abuela de Ángela Aguilar, Maribel Guardia alzó la voz para defender a la esposa de Christian Nodal.
TV Azteca
