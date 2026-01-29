“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy”, Maribel Guardia envía mensaje a Imelda Tuñón y reacciona a los polémicos comentarios

A pesar del fuerte pleito legal, Maribel Guardia antepone el bienestar de su nieto, a quien no ha visto en casi un año. ¿Ha sido manipulado el corazón de José Julián? Esto reveló Maribel Guardia previo a enviarle un sincero mensaje a su nieto. Por su parte, Marco Chacón da su versión sobre la relación que tuvo Imelda Tuñón con Julián Figueroa, de quien supuestamente se habría separado. ¿Qué pasó con la renta del polémico departamento? Esto contó Marco Chacón.