¿Sientes la fiebre mundialista pero no entiendes el fuera de lugar? ¡Esto es para ti!
Con estos conceptos básicos quedarás como toda una experta o experto en futbol: fuera de lugar, tiro de esquina y más. ¡La explicación que buscabas!
Porque queremos que vivas la fiebre mundialista al máximo, Ricardo Casares nos explicó algunos conceptos de futbol que seguramente has escuchado, pero que quizá no te han explicado bien: saque de meta, tiro de esquina, y por supuesto, ¡el fuera de lugar! No pierdas detalle y únete a la conversación futbolera.