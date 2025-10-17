“Me ha costado muchísimo trabajo”, Maribel Guardia se resiste a dejar las cenizas de su hijo en la iglesia
¿Cambió de planes? A pesar de que Maribel Guardia aseguró que dejaría las cenizas de Julián Figueroa en una iglesia, ahora comparte nuevas declaraciones.
TV Azteca
A pesar de que Maribel Guardia habría asegurado que dejaría las cenizas de Julián Figueroa en una iglesia, la consagrada actriz revela que no ha sido una decisión sencilla. Además, confesó que cambió de opinión sobre la idea de llevar las cenizas de su hijo en un collar. Aquí los detalles.
