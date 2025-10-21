¡No hicieron contacto visual! Maribel Guardia da su versión de la audiencia con Imelda Garza
Maribel Guardia detalló que no hizo contacto visual con Imelda Garza durante la audiencia, donde también se dio cita Marco Chacón. Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de la reciente audiencia que sostuvieron Maribel Guardia e Imelda Garza, la actriz costarricense detalló que no hizo contacto visual con la viuda de su hijo. A la audiencia, también se dio cita Marco Chacón, pues él sería albacea del testamento que Imelda pretende impugnar.
Galerías y Notas Azteca UNO