Mario Girón regresa con fuerza: el exacadémico conquista Venga la Alegría Fin de Semana

En una mañana llena de talento y energía, Venga la Alegría Fin de Semana recibió a Mario Girón, ex participante de La Academia, quien llegó para compartir su agenda de presentaciones y proyectos musicales. El cantante emocionó al público al interpretar “No importa la distancia”, demostrando una vez más la potencia de su voz y la conexión que mantiene con sus seguidores