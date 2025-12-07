inklusion logo Sitio accesible
Mario Girón regresa con fuerza: el exacadémico conquista Venga la Alegría Fin de Semana

El cantante presenta su nueva agenda artística y sorprende al público con una emotiva interpretación de “No importa la distancia”.

En una mañana llena de talento y energía, Venga la Alegría Fin de Semana recibió a Mario Girón, ex participante de La Academia, quien llegó para compartir su agenda de presentaciones y proyectos musicales. El cantante emocionó al público al interpretar “No importa la distancia”, demostrando una vez más la potencia de su voz y la conexión que mantiene con sus seguidores

